‘Giovani Dos Santos no está con nosotros': Fernando Ortiz

El América está listo para iniciar su pretemporada. De cara al Apertura 2022 el plantel viajó a la Riviera Maya para así preparar el siguiente certamen, que arranca el próximo viernes 1 de julio; mientras que las Águilas un día después contra el campeón del futbol mexicano, el Atlas, en el Estadio Azteca.

De cara a este torneo, el conjunto de Coapa no ha sumado refuerzos dentro de su platilla, pero si anunciaron a Héctor González Iñárritu como fichaje dentro de la directiva, para ser el nuevo presidente operativo, junto a Santiago Baños, quien seguirá como presidente deportivo de los azulcremas.

Giovani Dos Santos no entra en planes para el América

En las últimas horas se especuló que Giovani Dos Santos podría estar de regreso con el América, pero Fernando Ortiz ya confirmó que no entra en planes por el momento.

“Estamos en una institución tan grande, que se hablan tantas cosas sin saber la realidad, Giovani no está con nosotros pero es parte que se entiende de la magnitud que tiene esta institución, no lo vamos a aguantar… por el momento no, yo no descarto nada, ni nunca nadie, el futbol te da muchas sorpresas y más en una institución tan grande, pero no está con nosotros y no contamos con él”, aseguró el ‘Tano’ previo a viajar a la pretemporada.

¿Cuándo fue la última vez que jugó Giovani Dos Santos?

Después de su pasado en Europa y en la MLS con el LA Galaxy, Giovani Dos Santos debutó en el futbol con el América el 19 de enero de 2019, casi 15 años de su primer partido como profesional, cuando jugaba con el Barcelona.

Después de un par de años en el plantel fue descartado para el Apertura 2021, de hecho su último partido como profesional lo jugó el 11 de abril de 2021 contra Tigres, justo el equipo contra el que participó en su primer duelo como azulcrema.