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Fútbol

El Tlaxcala FC anuncia como refuerzo a Giovani dos Santos

A través de sus redes sociales, el Tlaxcala FC informó que Giovani dos Santos, exjugador del América, sería su nuevo refuerzo

Giovani dos Santos nuevo jugador del Tlaxcala FC

Escrito por: Azteca Deportes

El fichaje bomba de la Liga BBVA Expansión MX llegó. El Tlaxcala FC anunció que su nuevo jugador sería Giovani dos Santos ¿o no?.

"Bienvenido Giovani dos Santos" postearon desde su cuenta de twitter. Esto marcaría el regreso del exjugador del América a las canchas, ya que desde el semestre pasado no tiene equipo y no se han escuchado otros rumores de a dónde podría llegar.

Equipos en los que ha jugado Giovani dos Santos

El exjugador del Barcelona debutó en primera división en el futbol español. Los culés se hizo cargo del delantero desde la categoría sub-19 y llevó su proceso hasta que salgo a la cancha con el primero equipo en el 2008.

Después de eso ha sido todo un trotamundos y el seleccionado nacional ha jugado en equipos como el Tottenham, de Inglaterra; el Galatasaray de Turquía; luego regresó a España con el Mallorca y el Villareal, para después emigrar a nuestro continente con el Galaxy de los Angeles y terminar en las Águilas.

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Los números de dos Santos con el América

El futbolista de 32 años, participó en 42 partidos, en los que consiguió cuatro goles y un par de asistencias, durante los dos años en los que estuvo en el conjunto de Coapa.

¿Giovani dos Santos si llega al Tlaxcala FC?

Y aunque a todos nos gustaría ver de regreso en las canchas a Giovani dos Santos, esto solo fue una broma del Día de los Inocentes que nos jugó el Tlaxacala FC: "Bienvenido Giovani dos Santos. Es broma, pero si quieres no es broma... llámanos", decía el posteo que realizaron en su cuenta de Twitter.

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