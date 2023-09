Giovanni dos Santos se “retira” tras no encontrar equipo

El 10 de Abril de 2021, es la fecha del último partido que Giovanni dos Santos jugó con el América frente a los Tigres UANL, en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2021.

Cotejo en el que ingresó al minuto 75 por Álvaro Fidalgo, en la victoria de 3-1 que obtuvo el cuadro dirigido, en ese momento por Santiago Solari.

Al terminar el contrato de Giovanni en junio de ese año, justo al final de esa temporada el club de Coapa decidió no renovarlo. Desde entonces el mediapunta mexicano no ha vuelto a disputar un encuentro, tras no encontrar acomodo en ninguna institución.

¿Giovanni dos Santos ya está retirado?

Luego de sumar más de 2 años sin tener actividad profesional, el canterano del Barcelona aparece en el portal digital Transfermarkt, como un jugador “retirado” desde el primero de julio del 2023.

Ante las incógnitas que rodean al tres veces mundialista, el atacante de 34 años no ha hecho oficial su retiro de las canchas o dar detalles sobre su futuro.

Pese a desparecer de la orbita futbolística, dos Santos ha sido vinculado con distintas instituciones. Equipos como Mazatlán de la Liga BBVA MX, Emelec de Ecuador, Municipal de Guatemala y hasta plantillas de la Kings League no han podido contratar al nacido en Monterrey.

Con un total de 375 partidos en toda su carrera, ha anotado 77 goles y repartido 61 asistencias en diferentes clubes a lo largo del mundo como Tottenham, Galatasaray, LA Galaxy, Villareal, entre otros.

El mayor de los hermanos dos Santos, en el transcurso de su trayectoria ha ganado un Mundial Sub-17, tres Copas Oro y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Con la Selección Mexicana suma 107 apariciones, en las que aportó con 19 tantos y 23 pases a gol.

