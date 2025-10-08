Gobernador de Jalisco Pablo Lemus advierte a Omar ‘N’ sobre las consecuencias de sus presuntos actos: ‘el que la hace la paga’

El ex delantero de Chivas Omar N, acotó en una declaración reciente sobre la detención, acusaciones e investigaciones por presunta violación infantil que será tratado con todo el peso de la ley y deberá de pagar por sus actos y más aún teniendo como víctima a una niña.

Omar N, quien fue detenido el sábado pasado por la tarde noche en el centro de Zapopan, en un operativo para dar con él y llevarlo a la justicia, luego de que un órgano de justicia de Jalisco lograra tener una carpeta de investigación para girar esa orden de aprehensión.

En reacción, el Gobernador de la identidad Pablo Lemus habló ante la pregunta de los medios y no dejó dudas en que será tratado con todo el peso de la ley y no habrá ningún tipo de trato especial ante el personaje que además dijo, conoce bien desde hace años.

Y es que en redes sociales, se puede apreciar que Lemus, en su tiempo de alcalde de Guadalajara tuvo activaciones junto a Omar N, y curiosamente relacionado a la formación y desarrollo de niñas y niños tapatíos.

Fiscalía General de Jalisco Omar “N” supuestamente abusó de su hijastra cuando ella tenía 11 años, aunque esta versión aún no es oficial

Esta fue la declaración de Pablo Lemús sobre los presuntos de Omar N

“En Jalisco, si alguien comete un delito, y más si es en contra de nuestras niñas y nuestros niños, lo tiene que pagar”, explicó el Gobernador quien recordó que tuvo vínculos con Bravo desde hace años. Abundó en que ahora en esta situación tan delicada y cuando todo está bajo investigación, no puede decir más, sobre todo porque “Tenemos que cuidar su identidad y todo lo que sucedió”, añadió Lemus.

Lemus no escondió su decepción ante este macabro momento que vive el deporte en relación a un jugador que dejó un legado con Chivas y con grandes momentos en equipos como Cruz Azul, Atlas, Tigres, Deportivo La Coruña, Kansas City y Leones Negros, además de ser parte de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006 marcando inclusive dos goles.

“Algo que yo lamento muchísimo, nos duele como aficionados del futbol y de Chivas. Conozco a Omar desde hace algunos años, pero no podemos tapar el sol con un dedo. El abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves, y quien la hace, la tiene que pagar”, recalcó Lemus.