Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri actualiza reporte de lesionados

En una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno de Querétaro, ubicado en la Plaza Independencia, el gobernador de dicho estado, Mauricio Kuri, dio una actualización respecto a las personas que resultaron lesionadas durante la gresca suscitada este sábado 5 de marzo del 2022 en el Estadio Corregidora durante el partido de la Liga BBVA MX entre los Gallos de Querétaro y Atlas.

De acuerdo con la información proporcionada, de “26 personas que recibieron atención médica hospitalaria (24 hombres y dos mujeres) tres fueron dados de alta, tres se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad”.

Determinaciones tomadas por el gobernador de Querétaro

Finalmente, el mandatario comunicó las “determinaciones” que ha tomado:

1.- Instruir a las dependencias correspondientes, que se atienda de manera ejemplar y se brinden todas las medidas de apoyo a los lesionados y a sus familias.

2.- Informar permanentemente con toda transparencia, el estado de salud y análisis toxicológico de todos los involucrados.

3.-La secretaría de gobierno, Guadalupe Gutiérrez, es la funcionaria encargada de difundir información oficial.

4.- Comunicación permanente con el gobernador de Guadalajara (Enrique Alfaro) para compartirle toda la información.

5.-Instruir al secretario de seguridad pública estatal y al coordinador de protección civil que brinden el día de hoy señalando las omisiones en que pudo haber incurrido la autoridad, la seguridad del ciudadano, responsabilidad principalmente privada.

6.- Solicitar a la Fiscalía determine de manera pronta y expedita, las responsabilidades de todos los actores involucrados, directiva, equipos, funcionarios públicos.

7.- Usar toda la tecnología para dar con cada uno de todos los participantes de estos hechos.

Finalmente, Kuri reconoció que “El estado de fuerza fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba”. Asimismo, reiteró que “Ya se abrió una carpeta de investigación por diferentes motivos, incluido el de homicidio en grado de tentativa”.

“Yo me quiero dirigir a ti criminal, no me importa donde estés, donde hayas nacido, voy a dar contigo. Lo que hiciste ayer, lastimó y ofendió a todas las familias queretanas y de todo el país. Lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad. Pusiste en riesgo a las familias que quieren disfrutar de un evento deportivo, voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no vas a estar más”, sentenció.