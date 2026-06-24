Gol anulado en Brasil - Escocia: ¿Fue realmente infracción de Vinícius Jr.? Esto dicen los especialistas

Este miércoles 24 de junio Brasil y Escocia cerraban la Fecha 3 del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para definir quiénes ocuparían los primeros tres lugares. El conjunto pentacampeón del mundo arrancó la primera mitad ganando 2-0 con doblete de Vinícius Jr. Pero antes del segundo gol convalidado, al delantero del Real Madrid le anularon un tanto vía VAR.

En primera instancia la jugada polémica había sido convalidada y sin reclamos de los jugadores europeos. Sin embargo, tras ser llamado por el VAR, el árbitro mexicano, César Arturo Ramos, decidió revisar la jugada y anular el tanto por una supuesta infracción del delantero brasileño. Algunos especialistas coincidieron a pesar de las críticas.

Brasil busca los 16avos de final

¿Cómo fue el gol anulado a Vinícius Jr. por el VAR y César Ramos en Brasil vs. Escocia?

El árbitro de México consideró que Vinícius cometió infracción al recuperar el balón, tocando con su pierna izquierda el pie del rival. Vini reclamó asegurando que había ganado la posición y que su rival es quien le golpea la pierna a él. No obstante, Ramos ya había tomado la decisión de anular el gol.

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¿Qué dicen los especialistas sobre el gol anulado a Vinícius Jr.?

Según Andrés de El Var Central, hugo gol anulado a Vinicius por una falta identificada por el VAR sobre Hendry de Escocia. Esta cuenta con miles de seguidores en X, dedicada a analizar estas jugadas, sostiene que hay falta. “Vinicius no saca el balón inicialmente. Primero atraviesa la pierna, traba al rival y cuando ya está desequilibrado, allí sí toma la pelota”, explica.

🚫 Gol anulado a Vinicius por una falta identificada por el VAR sobre Hendry de Escocia. ¿Hubo falta?



✅ Si. Hay algo clave aquí, y es que Vinicius no saca el balón inicialmente. Primero atraviesa la pierna, traba al rival y cuando ya está desequilibrado, allí si toma la pelota… pic.twitter.com/yILtlrSWO0 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) June 24, 2026

Los resultados con los que quedó eliminada la selección de Qatar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – Brasil 1-1 Marruecos – Estadio Nueva York Nueva Jersey (East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos) — Grupo C

Viernes, 19 de junio de 2026 – Fecha 2 – Brasil 3-0 Haití – Philadelphia Stadium (Filadelfia, Estados Unidos) — Grupo C

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – Escocia vs Brasil – Estadio Miami (Miami Gardens, Florida, Estados Unidos) — Grupo C

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