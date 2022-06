El gol del exreceptor de la NFL,Chad Ochocinco, en The Beautiful Game

Chad Ochocinco, exreceptor de la NFL y de los Cincinnati Bengals, mostró sus habilidades para el futbol en The Beautiful Game, marcando gol a los 61 minutos

Una de las grandes estrellas del futbol americano no solo jugó The Beautiful Game, sino que también fue factor clave para el marcador. Se trata de Chad Ochocinco, el exreceptor de la National Football League (NFL) quien jugó para los Cincinnati Bengals, los New England Patriots y en México en la Liga Profesional de Futbol Americano (LPFA) en los Fundidores de Monterrey.

El dorsal 85 no solo mostró su rapidez en la jugada, sino que también terminó la jugada con una anotación en un tiro que René Higuita no pudo desviar a los 60 minutos. Con esta anotación, Ronaldinho y compañía acortaron la diferencia a 9 goles por 7 en contra del equipo de Roberto Carlos.

Vinicius Jr. marcó un gol en donde René Higuita pudo haber hecho más

A los 66, nuevamente el cuadro azul aumentaría su ventaja. Vinicius Jr. también demostró que correr es una de sus armas más mortales; el brasileño tomó el balón desde el centro del campo, desbordó y sacó un tiro cruzado, en donde René Higuita apenas metió la mano ante el tiro que terminó al fondo de las redes.