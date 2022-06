El gol del exbasquetbolista de la NBA,Steve Nash en The Beautiful Game

¡No solo tenía talento para el basquetbol! La ex estrella de los Phoenix Suns, Steve Nash, anotó el octavo gol para el equipo de Roberto Carlos en Miami.

¡Hubo estrellas de todo tipo en The Beautiful Game! Sí, este encuentro no tuvo únicamente futbolistas y exfutbolistas, sino que también contó con la presencia de grandes figuras del deporte. El histórico base de los Phoenix Suns no solo jugó este encuentro, sino que también se destapó con un gol a los 44 minutos de la primera mitad.

El pase vino por parte de Hristo Stoickhov, para que después el deportista canadiense recibiera con el empeine, condujera en el área chica y cruzara su disparo que no pudo tapar el arquero colombiano René Higuita.

Kevin Kurányi descontó a los pocos segundos en The Beautiful Game

La respuesta sería inmediata por parte del equipo de Ronaldinho. El alemán Kevin Kurányi pondría los cartones ocho por cinco para acortar la ventaja de Roberto Carlos y compañía con un tiro que Sébastien Frey no pudo rechazar bajo los tres palos.

Este fue el marcador con el que ambas escuadras se fueron al descanso en The Beautiful Game.