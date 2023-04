Héctor Herrera abre el marcador del Houston Dynamo ante el LA Galaxy

Héctor Herrera ha marcado su segundo gol en la Temporada 2023 de la MLS. El mediocampista mexicano puso el 1-0 en el encuentro del Houston Dynamo ante Los Angeles Galaxy, en el encuentro correspondiente a la Fecha 7 del certamen.

Al minuto 36, el conjunto de Houston hizo el primer gol del juego en el BBVA Compass Stadium. De tiro libre, Héctor Herrera puso el primer tanto del compromiso ante el conjunto del Galaxy para que el Dynamo se fuera al descanso con la ventaja.

Héctor. Herrera. 🎯 @HoustonDynamo strike first vs. the Galaxy! pic.twitter.com/S4bAIgwAyo

— Major League Soccer (@MLS) April 9, 2023