Gol histórico: el tanto de Romo logró algo que no ocurría en México desde 1970

La Selección Mexicana venció 1-0 a Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Guadalajara, resultado que la dejó muy cerca de asegurar su lugar en la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Más allá de los tres puntos, el encuentro dejó un dato histórico gracias al gol de Luis Romo, una anotación que lo colocó en una lista muy exclusiva dentro de las Copas Mundiales.

De acuerdo con medios deportivos especializados y registros estadísticos internacionales, el futbolista del Guadalajara consiguió algo que prácticamente no se ve en una Copa Mundial: marcar para su selección nacional en el mismo estadio donde juega habitualmente con su club.

Luis Romo se unió a una lista histórica en los Mundiales

El gol de Romo ante Corea del Sur tuvo un significado especial porque fue convertido en el Estadio Guadalajara, inmueble que también es la casa del Guadalajara durante la Liga MX. Según registros difundidos por especialistas en estadísticas de futbol, el último antecedente mundialista de un jugador anotando para su selección en el estadio de su propio club ocurrió en Sudáfrica 2010, cuando Siphiwe Tshabalala, futbolista del Kaizer Chiefs, marcó para Sudáfrica en el Soccer City de Johannesburgo durante el partido inaugural del torneo.

En el caso de México, el precedente se remontaba nada menos que a la Copa del Mundo de 1970, cuando Javier Fragoso, jugador del Club América, anotó para la Selección Mexicana en el entonces Estadio Azteca. Por ello, el tanto de Romo rompió una sequía de 56 años para el futbol mexicano en este tipo de registros mundialistas.

Un gol que puede ser clave para el futuro de México

Además del valor estadístico, la anotación de Luis Romo fue fundamental para que la Selección Mexicana sumara una victoria muy importante en el Grupo A. El conjunto dirigido por Javier Aguirre llegó a seis puntos tras sus dos primeros compromisos y quedó en una posición privilegiada para buscar el liderato del sector y avanzar a la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Con el torneo apenas comenzando, el mediocampista mexicano ya dejó su nombre en los libros de historia gracias a una marca que no se veía desde el Mundial de México 1970.

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