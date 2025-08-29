deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

Gol de Lucas Ocampos : Puebla 1-2 Moneterrey | Jornada 7 | Liga BBVA MX | Apertura 2025

Justo antes del descanso, Lucas Ocampos se plantó frente al arco y convirtió el segundo penal de la noche para Rayados. Con una ejecución potente y colocada, el argentino rompió el empate y le dio la ventaja al superlíder en el Estadio Cuauhtémoc

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

Justo antes del descanso, Lucas Ocampos se plantó frente al arco y convirtió el segundo penal de la noche para Rayados. Con una ejecución potente y colocada, el argentino rompió el empate y le dio la ventaja al superlíder en el Estadio Cuauhtémoc

Puebla FC
Rayados del Monterrey
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×