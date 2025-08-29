Gol de Lucas Ocampos : Puebla 1-2 Moneterrey | Jornada 7 | Liga BBVA MX | Apertura 2025
Justo antes del descanso, Lucas Ocampos se plantó frente al arco y convirtió el segundo penal de la noche para Rayados. Con una ejecución potente y colocada, el argentino rompió el empate y le dio la ventaja al superlíder en el Estadio Cuauhtémoc
