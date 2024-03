VIDEO: El golazo que le marcó Cade Cowell a Francia

Este lunes 25 de marzo del 2024, la Selección de Estados Unidos Sub-23 se enfrentó a la Selección de Francia en un partido amistoso que disputaron de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

The #OlyMNT battle back for a 2-2 draw against Les Bleus 💪 pic.twitter.com/vPncd9GEcc

El partido se disputó en el Estadio Bonal. Ambos equipos logran darle minutos a sus jugadores más destacados debido a que se verán las caras en la fase de grupos de los Olímpicos. Será el debut que tengan ambas selecciones en la competencia por lo que el encuentro amistoso que disputaron puede darle una idea a los entrenadores de cómo encarar el partido.

El encuentro terminó 2-2 y nos regaló una anotación de Cade Cowell que ha demostrado mantener un buen nivel con el conjunto de Chivas y pinta para ser convocado a los Juegos Olímpicos.

La anotación de Cowell llegó en el segundo tiempo del partido, exactamente al minuto 88. Estados Unidos se encontraba abajo en el marcador 2-1 y el ‘vaquero’ consiguió el empate.

Cade Cowell entering his name for the super sub spot!

We’re all square in Stade Bonal!

🇺🇸 USA 2-2 FRA 🇫🇷 pic.twitter.com/lyMjj31ael

— U.S. Soccer YNT (@USYNT) March 25, 2024