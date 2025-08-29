deportes
Gol de Ricardo Marín : Puebla 1-0 Monterrey | Jornada 7 | Liga BBVA MX | Apertura 2025

Puebla encontró oro puro en una jugada de contragolpe. Ricardo Marín, el referente ofensivo camotero, recibió un pase filtrado al borde del área, se perfiló con frialdad y definió cruzado ante la salida del arquero.

Azteca Deportes
Liga MX
Puebla FC
Rayados del Monterrey
