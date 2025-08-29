Gol de Sergio Canales : Puebla 1-1 Moneterrey | Jornada 7 | Liga BBVA MX | Apertura 2025
Cuando Puebla parecía aferrarse a la ventaja, apareció la clase europea de Sergio Canales para igualar el marcador desde el manchón penal. Con una ejecución impecable al minuto 39, el español engañó al arquero y silenció el Cuauhtémoc, devolviendo el alma al líder del torneo.
