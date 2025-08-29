deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

Gol de Sergio Canales : Puebla 1-3 Moneterrey | Jornada 7 | Liga BBVA MX | Apertura 2025

Cuando Puebla intentaba recomponerse tras los dos penales, Sergio Canales apareció con una joya de zurda que rompió el partido. Al minuto 62, el español recibió en tres cuartos de cancha, se perfiló con elegancia y sacó un disparo colocado que se coló junto al poste, imposible para el arquero.

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

Cuando Puebla intentaba recomponerse tras los dos penales, Sergio Canales apareció con una joya de zurda que rompió el partido. Al minuto 62, el español recibió en tres cuartos de cancha, se perfiló con elegancia y sacó un disparo colocado que se coló junto al poste, imposible para el arquero.

Puebla FC
Rayados del Monterrey
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×