Gol de Sergio Canales : Puebla 1-3 Moneterrey | Jornada 7 | Liga BBVA MX | Apertura 2025
Cuando Puebla intentaba recomponerse tras los dos penales, Sergio Canales apareció con una joya de zurda que rompió el partido. Al minuto 62, el español recibió en tres cuartos de cancha, se perfiló con elegancia y sacó un disparo colocado que se coló junto al poste, imposible para el arquero.
