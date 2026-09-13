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Fútbol

¡GOLAZO! Así fue la anotación de Erik Lira en el Clásico Joven frente al América en la Jornada 8 del Apertura 2026

El capitán de Cruz Azul regresó al once inicial con un golazo, el primer tanto del Clásico Joven del Apertura 2026

Erik Lira
Cruz Azul vs América|MEXSPORT

Escrito por: Sebastian Cortés

Desde la cancha del Estadio Banorte, en el marco de la Jornada 8 del Apertura 2026, una edición más del Clásico Joven nos regaló una auténtica pintura sobre el césped, cortesía de uno de los futbolistas mexicanos más determinantes de la actualidad.

Corría el minuto 20 del encuentro cuando, tras una precisa diagonal trazada por José Paradela, Erik Lira prendió el esférico de primera intención para incrustarlo con potencia en el ángulo superior izquierdo, dejando sin oportunidad alguna al arquero Rodolfo Cota y desatando el júbilo en las gradas.

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La revancha de Erik Lira

La brillante anotación significó una redención inmediata para el mediocampista capitalino, quien venía de asimilar un duro golpe anímico tras frustrarse su fichaje con el AS Mónaco en el último día del mercado de transferencias.

Lejos de decaer, Lira ratificó el nivel superlativo que lo consolidó como uno de los elementos más destacados de la Selección Mexicana durante la pasada Copa del Mundo, certamen donde compitió mano a mano frente a figuras de élite global como Piero Hincapié y Jude Bellingham.

Con esta joya, el volante no solo firmó el rumbo del partido, sino que reafirmó su jerarquía absoluta en el balompié nacional.

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