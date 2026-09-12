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¡ÚLTIMA HORA! Doblete de delantero mexicano en Europa (VIDEO)

Armando León tiene una actuación memorable y llena de contundencia, el atacante azteca se erigió como la gran figura del encuentro al marcar doblete NK Osijek

Armando León
|@nkosijek

Escrito por: Fernando Campos

El delantero mexicano Armando León continúa escribiendo su historia en el futbol europeo. Con una actuación memorable y llena de contundencia, el atacante azteca se erigió como la gran figura del encuentro al marcar un sensacional doblete en la victoria del NK Osijek por 4-2 sobre el poderoso e histórico Dinamo Zagreb, en actividad de la Primera Liga de Croacia (HNL).

¿Cuántos goles suma Armando León esta temporada con el NK Osijek?

El atacante mexicano mostró un despliegue físico impecable y un olfato goleador insaciable para castigar en dos ocasiones a la zaga del conjunto capitalino. Con estas dos anotaciones en su cuenta personal, León alcanzó la cifra de cinco goles en la presente temporada, consolidándose rápidamente como el referente indiscutible del ataque en el Osijek y una de las sensaciones extranjeras del torneo.

El impacto de este triunfo va mucho más allá del lucimiento individual. Gracias a los tres puntos sumados frente al gigante croata, el Osijek escaló de manera solitaria hasta la primera posición de la tabla general con 15 puntos cosechados tras siete jornadas disputadas, ilusionando a toda su afición con la posibilidad real de pelear por el título de liga.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Dónde jugó Armando León en la Liga MX?

El camino de Armando León hacia el protagonismo en el futbol europeo no ha sido casualidad, sino el resultado de un proceso de constante picar piedra:

  • Inicios en el balompié azteca: Armando León dio sus primeros pasos en el futbol profesional con el Club León en México, donde debutó en la Liga MX y dejó muestras de su capacidad realizadora en categorías de formación.
  • Consolidación previa: En búsqueda de mayor regularidad y minutos en cancha, el ariete militó la temporada pasada con los FC Rangers en la Liga de Andorra. Fue ahí donde su rendimiento ascendente, potencia física y cuota goleadora (28 goles) llamaron la atención del departamento de visorio del conjunto croata que lo llevó a la HNL .

Hoy, la apuesta del delantero azteca rinde frutos.

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