¡ÚLTIMA HORA! Doblete de delantero mexicano en Europa (VIDEO)

El delantero mexicano Armando León continúa escribiendo su historia en el futbol europeo. Con una actuación memorable y llena de contundencia, el atacante azteca se erigió como la gran figura del encuentro al marcar un sensacional doblete en la victoria del NK Osijek por 4-2 sobre el poderoso e histórico Dinamo Zagreb, en actividad de la Primera Liga de Croacia (HNL).

¿Cuántos goles suma Armando León esta temporada con el NK Osijek?

El atacante mexicano mostró un despliegue físico impecable y un olfato goleador insaciable para castigar en dos ocasiones a la zaga del conjunto capitalino. Con estas dos anotaciones en su cuenta personal, León alcanzó la cifra de cinco goles en la presente temporada, consolidándose rápidamente como el referente indiscutible del ataque en el Osijek y una de las sensaciones extranjeras del torneo.

El impacto de este triunfo va mucho más allá del lucimiento individual. Gracias a los tres puntos sumados frente al gigante croata, el Osijek escaló de manera solitaria hasta la primera posición de la tabla general con 15 puntos cosechados tras siete jornadas disputadas, ilusionando a toda su afición con la posibilidad real de pelear por el título de liga.

🚨🤯 NEW: GOLAZO from Mexican striker ARMANDO LEÓN against Dinamo Zagreb, the biggest club in Croatia. 🇭🇷



The 26-year-old has now scored TWICE against Dinamo today, taking his tally to FIVE GOALS in just six starts in Europe this season. 🔥👏🏼 pic.twitter.com/GeRJ7wvQUD — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 12, 2026

🚨🇲🇽🇭🇷DOBLETE DEL MEXICANO A UN GRANDE DE CROACIA!



¡Armando Leon anota doblete ante el Dinamo Zagreb! pic.twitter.com/saST5xt1RO — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) September 12, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



¿Dónde jugó Armando León en la Liga MX?

El camino de Armando León hacia el protagonismo en el futbol europeo no ha sido casualidad, sino el resultado de un proceso de constante picar piedra:

Inicios en el balompié azteca: Armando León dio sus primeros pasos en el futbol profesional con el Club León en México , donde debutó en la Liga MX y dejó muestras de su capacidad realizadora en categorías de formación.

dio sus primeros pasos en el futbol profesional con el en , donde debutó en la y dejó muestras de su capacidad realizadora en categorías de formación. Consolidación previa: En búsqueda de mayor regularidad y minutos en cancha, el ariete militó la temporada pasada con los FC Rangers en la Liga de Andorra. Fue ahí donde su rendimiento ascendente, potencia física y cuota goleadora (28 goles) llamaron la atención del departamento de visorio del conjunto croata que lo llevó a la HNL .

Hoy, la apuesta del delantero azteca rinde frutos.

