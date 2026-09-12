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ÚLTIMA HORA: Activan contingencia ambiental en la CDMX, a horas del Cruz Azul vs América; piden no realizar actividades al aire libre

El Gobierno de la Ciudad de México activó el protocolo en Fase 1 de contingencia ambiental a horas del arranque del Clásico Joven de la Jornada 8 del Apertura 2026

Estadio Banorte

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este sábado la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México tras registrar un pico crítico de 161 ppb en la estación de monitoreo de la alcaldía Benito Juárez y 157 ppb en Coyoacán.

La declaratoria sacude la agenda deportiva de la capital a escasas horas de que ruede el balón en el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, programado para las 21:15 horas en la cancha del Estadio Banorte.

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Aunque el exhorto oficial de las autoridades sanitarias pide suspender actividades cívicas, culturales y deportivas al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, la alerta impacta de inmediato en la logística del partido y en los traslados de miles de aficionados.

Si bien el silbatazo inicial queda formalmente fuera de la ventana de mayor concentración de ozono, la calidad del aire clasificada como muy mala en el suroeste de la capital enciende las precauciones para los asistentes y abre interrogantes sobre el desgaste físico de los futbolistas en una cancha asediada por los contaminantes.

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Hasta el momento, la Liga BBVA MX no ha emitido una postura oficial sobre reprogramaciones, pero se mantiene en coordinación con Protección Civil.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico explicó que un sistema de alta presión sobre el centro de la República generó estabilidad atmosférica y viento débil en superficie, factores que impidieron la dispersión de emisiones.

Esta condición meteorológica, combinada con una radiación solar intensa y vientos que arrastraron precursores químicos hacia el suroeste del valle, detonó la acumulación masiva de ozono que obligó a emitir la declaratoria de emergencia ambiental.

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Recomendaciones para los aficionados

Ante este panorama, se pide a la ciudadanía y a los aficionados que planean acudir al inmueble evitar esfuerzos físicos extenuantes en el exterior antes del anochecer, proteger especialmente a niños y adultos mayores, y evitar la recarga de gasolina durante la tarde.

Se recomienda consultar el reporte continuo para conocer si habrá cambios en las restricciones antes del arranque del juego.

Información en desarrollo ...

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