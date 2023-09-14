VIDEO: El golazo de Benzema en el Al Akhdoud vs Al Ittihad

Este jueves 14 de septiembre de 2023 regresó la actividad de la Liga Profesional Saudí luego del parón que hubo en todas las ligas del mundo por la Fecha FIFA de Septiembre. El primer partido de la fecha seis, con el que se reanudó el futbol fue con el partido de Al-Akhdoud vs Ittiihad Jeddah, equipo en el que juega Karim Benzema, Fabinho y Kanté.

El encuentro se disputó en el Estadio Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City, lugar en el que juega de local Al-Akhdoud. El encuentro fue bastante cerrado y ambos equipos generaron jugadas claras de gol pero no lograron concretarlas para abrir el marcador.

Los porteros y las defensas de ambos equipos tuvieron un partido bastante movido pero al final, el conjunto del Ittiihad Jeddah, logró quedarse con los tres puntos con un gol al minuto 72 de Karim Benzema.

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Así fue el gol de Karim Benzema

La anotación llegó con una gran jugada colectiva que inició desde el defensa central que mandó un pase a la banda de la izquierda en donde con una gran pared dejaron habilitado a Haroune Camara que llegó hasta linea de fondo y mandó un centro retrasado en el que logró llegar Karim, primer punteando el balón rebotandole al defensor por lo que se terminó elevando el esferico y el frances terminó definiendo con su rodilla haciendo un globito al portero.

Karim Benzema sigue metiendo goles en Arabia 🤍 pic.twitter.com/8cIl8xNcVy — El Rincon Blanco (@ElRinconBlanco_) September 14, 2023

Es el tercer tanto que logra marcar Karim desde su llegada al futbol Saudí. Con su gol logró darle momentáneamente el primer lugar al Ittiihad que llegó a 15 puntos con cinco victorias y una derrota.

Aún faltan varios partidos por disputarse por lo que podría terminar bajando hasta la tercera posición de la tabla en caso de que el Al Hilal y Al Taawoun. ganen sus respectivos partidos.

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