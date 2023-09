Las bajas que tendrá Cruz Azul vs Mazatlán | Apertura 2023

Ha terminado la fecha FIFA de septiembre por lo que regresa la actividad del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX con los partidos de la jornada ocho. Los encuentros son: Pumas vs Atlético San Luis, Querétaro vs Puebla, Atlas vs Tigres, Mazatlán FC vs Cruz Azul, Tijuana vs Toluca, Necaxa vs Juárez, Monterrey vs León, América vs Chivas y Pachuca vs Santos.

Con el regreso del futbol mexicano, regresa la actividad de la Liga BBVA MX, y este Viernes Botanero comienza la jornada ocho con los partidos de Mazatlán vs Cruz Azul y Tijuana vs Toluca totalmente gratis y en vivo por TV Azteca Deportes.

El conjunto de Mazatlán llega en el lugar catorce de la tabla con seis puntos conseguidos, una victoria, tres empates y tres derrotas. Un total de cinco goles anotados y diez tantos recibidos. Registra tres partidos como local en el Kraken vs Cruz Azul, registra una victoria, un empate y una derrota.

Mientras que el conjunto celeste necesita conseguir los tres puntos pues se encuentran en el penúltimo lugar con cuatro puntos. Registran siete juegos disputados, una victoria, un empate y cinco derrotas, un total de siete goles marcados y 13 goles recibidos. Por el momento, son la segunda peor defensiva del torneo.

Las bajas de Cruz Azul vs Mazatlán

Joaquín Moreno tendrá un par de bajas para el partido del viernes, por lo que tendrá que hacer diferentes modificaciones en el parado táctico del equipo. La baja más sensible que tendrá el equipo será la de Carlos Rodríguez que salió expulsado en el juego contra el América y fue suspendido con un encuentro. La directiva de la Máquina decidió no apelar la decisión por lo que tendrá que cumplir con el juego suspendido.

La segunda baja que tendrá será la de Jesús Dueñas que aún sigue recuperándose de su lesión. Con las ausencias, José Ignacio Rivero y Kevin Castaño pintan como posibles opciones para poder ingresar al once titular en la ausencia de Carlos Rodríguez.

