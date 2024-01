VIDEO: El golazo del hijo de Cristiano Ronaldo

Tal parece que el hijo de Cristiano Ronaldo heredó el talento de su padre. Cristiano ha demostrado en toda su carrera su talento y la forma en que ha logrado perfeccionar cada uno de sus movimientos dentro del terreno de juego.

A sus 38 años, Ronaldo sigue demostrando su calidad en el terreno de juego y parece que uno de sus hijos podría seguir su legado en las canchas. Cristiano Ronaldo Jr ha demostrado tener una calidad importante y ser constante en cada uno de sus entrenamientos, compartiendo hasta con su papá varios momentos.

Hace unos días, se volvió viral un video en el que se logra ver a Cristiano Jr practicando tiros libres con portero en el arco y logró mandarlo al fondo de las redes cruzando su disparo y terminó celebrando con gestos de impresión al lograr anotar un golazo.

Cristiano Ronaldo is literally creating another beast for the football world 💀🤯

