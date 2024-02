VIDEO: Golazo de otro partido le da la victoria al Barcelona de Rafa Márquez

El que quizá haya sido el mejor gol de este fin de semana en el futbol mundial se dio en el partido que enfrentaba al Barça Atlètic con el Rayo Majadahonda. Cerca de los minutos finales Marc Guiu aprovechó un cobro desde el tiro de esquina para inventarse un remate que a muchos recordó las épocas de gloria de Zlatan Ibrahimovic, con su espectacular anotación el cuadro dirigido por Rafa Márquez logró la tranquilidad que necesitaba para llevarse la eventual victoria de 3-1.

Con apenas 18 años de edad, el delantero español ya ha tenido oportunidades con el primer equipo y ha dejado ver buenas cosas que le llenaron el ojo a Xavi Hernández. A pesar de ingresar al cotejo de este fin de semana restando solo media hora, le dio tiempo de inventarse un golazo que a la postre significó el marcador definitivo en la victoria. Desde un ángulo complicado y de espaldas al marco rival, Guiu pegó un brinco y remató con el talón, enviando la esférica al fondo de las redes de manera espectacular.

Ante lo increíble de la acción fueron muchos en la grada del Estadi Johan Cruyff quienes mostraron su asombro, lo mismo que los compañeros del joven delantero, quien tampoco podía creerlo. Es apenas la segunda anotación que logra con el Atlètic pero una que le debería otorgar mayores oportunidades en el once titular de Márquez, quizá también en el de Hernández. De momento lo más importante es que el cuadro se embolsó tres puntos más.

“Es de los mejores goles que he marcado y estoy muy feliz. Cuando he visto la pelota he intentado rematar la pelota como fuese y ha entrado”, mencionó un emocionado Guiu sobre su improbable remate. No solo eso, el atacante se atrevió a asegurar que el primer equipo del Barcelona ganará algún título en la presente temporada.

El Barcelona de Xavi Hernández enfrenta una semana crucial de cara a lo que resta de temporada, el miércoles 21 de febrero visitan al Napoli en la ida de los octavos de final de la Champions League, mientras el sábado 24 recibe al Getafe en acción correspondiente a la Jornada 26 de LaLiga.

