¡GOLAZO DE TIJERA! Bryan González marca el GOL de la Jornada en el Puebla ante Chivas de la Jornada 11

Chivas ha logrado el que podría considerarse como MEJOR GOL DEL TORNEO, ejecutado en el encuentro entre Puebla y el Rebaño . La anotación fue obra de Bryan ‘Cotorro’ González al minuto 5 del partido del encuentro de la Jornada 11 en el Apertura 2025.

Puebla y Chivas se están enfrentando este sábado, recordando que se postergó el partido un día, por el tema de la lluvia, la cancha dañada y la tormenta eléctrica del viernes, por lo que las autoridades de equipos y Liga MX lo programaron para este sábado por la tarde.

Así fue el GOLAZO de Bryan González con las Chivas

Al minuto 5 del partido, luego de una jugada a balón parado, Luis Romo metió el balón al área en una segunda jugada; el balón techó a los zagueros y fue Bryan González quien decidió acomodar su cuerpo y soltar una tijera de zurda, elevándose y soltando un zapatazo que venció al guardameta González.

De inmediato la afición y el equipo festejo de este gol que no se ve todos los días por la clase de retame y la manera como impacto el esférico.

La reacción de Christian Martinoli ante el gol de ‘Cotorro’ González

Al caer el gol de Bryan González, el narrador Martinoli celebró esta anotación y recalcó que si el precio de aplazar un día el partido Chivas vs Puebla, era justo ante el golazo que tenía giardado el elemento de las Chivas este sábado.