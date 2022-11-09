La goleada ante Irak no cambiará nada para Tata Martino

La Selección Mexicana cumplió con creces en el partido ante Irak, luego de llevarse el triunfo con goleada incluida por 4-0 y el Tata Martino habló sobre las conclusiones que le dejó este encuentro.

El Estadio Municipal de Motivili de Giorna, España, fue testigo de una buena actuación del conjunto azteca en el que destacó Jesús Gallardo con una asistencia y un gol. Sin embargo, el estratega argentino dejó claro que este encuentro no cambiará su opinión.

Te puede interesar: Las reacciones de la afición tras la victoria de México ante Irak

“No va a cambiar en nada, más allá de lo que sostengo, que no necesariamente ellos (los delanteros) tienen un buen partido haciendo goles y mal partido cuando no lo hacen. Ellos se sienten bien compitiendo y hacer un gol al comienzo del segundo tiempo le ayudará a su confianza”, señaló en conferencia de prensa.

La situación de Raúl Jiménez

A pesar de que el estratega argentino reconoció la buena labor de los jugadores que tuvieron actividad este día, dejó un mensaje contundente en el que aseguró que todos los futbolistas tienen clara su situación, excepto Raúl Jiménez.

“Solo esta la situación de Raúl, que seguiremos esperando, pero todos están trabajando y mostrando que tienen herramientas. Ellos ya sabían que veníamos 31 y hay que cortar a 4. Ya está hablado. No tenía tantas dudas desde que iniciamos la concentración“.

Por último, el Tata volvió a declarar sobre las posibilidades que tiene el 'Lobo de Tepeji' para ir a la Copa del Mundo.

Te puede interesar: Afición que viaje al mundial podrá hospedarse a las afueras de Qatar

“Raúl está muy bien, ha cambiado mucho su panorama. Nosotros está claro que estamos llevando a un jugar que lo sacamos de la camilla. Lo hemos visto, él ha trabajado en los Wolves, por su cuenta. Todo eso nos va mostrando una evolución que nos genera expectativa. Hoy está más adentro que afuera”.

