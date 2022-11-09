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Fútbol

Las reacciones de la afición tras la victoria de México ante Irak

La afición externó diversas opiniones tras la victoria de México frente a Irak en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022

Selección Mexicana Alexis Vega Irak partido Amistos Rumbo Qatar 2022

Escrito por: Adolfo Ramirez

La Copa del Mundo Qatar 2022 está a tan solo unos dias de dar inicio y mientras que algunas selecciones todavía no concentran debido a que todavía hay ligas del mundo que se siguen jugando, otras como la Selección Nacional de México se encuentran ya en la etapa final de preparación para lo que será su participación en el mundial que se disputará en tierras árabes durante las fechas invernales por primera vez en su historia.

Como parte de esta última recta en su preparación para la justa mundialista, el equipo que comanda el director técnico argentino, Gerardo "Tata" Martino, se enfrentó en partido amistoso llevado a cabo ante la Selección de Irak en el Estadio Montilivi en Girona, España, que terminó con triunfo de la Selección Azteca por marcador de cuatro goles a cero.

La reacción de la afición tras el contundente triunfo de México frente a Irak

Tras la victoria, las reacciones de la afición mexicana no se hicieron esperar, desatando cualquier cantidad de comentarios, en su mayoría negativos, en cuanto a la elección de elementos que jugaron en el encuentro y a los anotadores, específicamente del argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori, Uriel Antuna y Jesús Gallardo.

Por otro lado, un sector de aficionados criticaron la elección del país árabe como rival, señalando que una victoria tan abultada frente a un contrincante débil, únicamente ilusiona falsamente y maquilla una no tan acertada gestión por parte de Gerardo Martino como timonel de la escuadra mexicana, así como el nivel mostrado por parte de algunos seleccionados.

Otro de los aspectos mencionados fue la escasa entrada del público que se dió cita en la casa del Girona FC para presenciar el encuentro.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

El siguiente y último compromiso de la Selección Mexicana previo a viajar al país sede de la competencia mundialista será frente al combinado de Suecia el próximo miércoles 16 de noviembre en el mismo estadio de la ciudad española.

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