3 en menos de 10 minutos: así se vio la catarata de goles en el Marruecos vs. Haití

Marruecos y Haití están disputando un partidazo en el Estadio Atlanta. Hasta el momento, ambos equipos no se sacan diferencias y empatan 2-2, resultado que no cambia el panorama de los centroamericanos, pero que complican el futuro de los africanos. Con este empate, la Selección de Marruecos finalizará como segunda de grupo, mientras que Brasil avanzaría como primera del Grupo C.

Así fueron los goles de Marruecos vs Haití en el primer tiempo

En el primer tiempo, Marruecos vs Haití fue un golpe por golpe inesperado. Haití pegó primero al 10’ del primer tiempo: Jean-Kevin Duverne desbordó y Lenny Joseph definió de taco; la pelota terminó sorprendiendo a Bono y abrió el 1-0 para el equipo caribeño. Fue además un gol histórico para Haití, su primero en Copas del Mundo desde 1974.

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La parte más fuerte llegó sobre el cierre del primer tiempo, con tres goles en apenas 10 minutos. Al 38’ PT, Marruecos empató tras una acción de Bilal El Khannouss por izquierda: remató, Johnny Placide no logró controlar y Achraf Hakimi apareció debajo del arco para empujar el 1-1.

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Pero Haití respondió casi de inmediato. Isidor sacó un derechazo desde afuera del área, libre de marca, y volvió a poner arriba al conjunto haitiano. La ventaja marroquí emocional tras el empate duró muy poco: Haití encontró el 2-1 con un golazo que cambió otra vez el partido.

Marruecos volvió a reaccionar al 43’ de la primera mitad. Hakimi condujo por derecha, llegó al fondo y asistió a Ismael Saibari, que entró de frente al arco y definió a la derecha de Placide para el 2-2. En ese tramo, el partido pasó de estar controlado tácticamente a convertirse en una ráfaga de emociones, con Marruecos obligado a responder dos veces y Haití mostrando una efectividad inesperada.

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Cómo queda el Grupo C si Marruecos empata con Haití

El empate dejaría a Marruecos segundo del Grupo C con 5 puntos, por detrás de Brasil, que queda líder con 7. La Selección marroquí terminaría invicta la Fase de Grupos, pero pierde la oportunidad de quedarse con el primer lugar.

Con este escenario, Marruecos avanza como segundo del Grupo C. Su cruce sería ante el primero del Grupo F, según el acomodo del cuadro de 16avos. Brasil, como líder del sector, enfrentaría al segundo del Grupo F.