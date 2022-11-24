Somnoliento empate entre Uruguay y Corea en el Mundial de Qatar 2022

Por fin llegó el debut de uno de los equipos que se considera como caballo negro del Mundial de Qatar 2022. Desafortunadamente, su primer partido en la justa resultó en empate, pues Uruguay, que partía como favorito, no pudo contra Corea del Sur y vivieron puntos en la Jornada 1 del Grupo H.

Incluso, el que propuso el duelo fue el equipo asiático, mientras que los charrúas jugaron mucho más al contragolpe. Aún así el equipo que comanda Heung-Min Son no pudo romper el marco del experimentado portero, Sergio Rochet.

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A pesar de la poca intensidad que mostraron durante el juego, fue para los dirigidos por Diego Alonso. El veterano defensa central, Diego Godín, tuvo un remate de cabeza que pegó en el poste, y ahogó el grito de gol de los aficionados.

Pero la más peligrosa fue para Fede Valverde. El mediocampista del Real Madrid, fiel a su costumbre, le pegó desde afuera del área y estuvo apunto de reglar el mejor gol del torneo, pero la orquilla derecha del arquero coreano le impidió anotar su primer tanto en un mundial.

Este duelo se convirtió en el cuarto duelo que termina sin goles durante esta justa. El primero fue el partido entre Dinamarca vs Túnez; luego la Selección Mexicana que igualó sin tantos contra Polonia; y el Croacia ante Marruecos que tampoco se hicieron daño en las porterías.

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Para la segunda del Mundial de Qatar 2022, los charrúas se verán contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, que se enfrenta en su debut frente a Ghana (al momento de escribir esta nota), y cerrarán la fase de grupos justo ante el conjunto africano.

Por su parte, los asiáticos enfrentarán en la Fecha 2 a Ghana y terminarán en el Grupo H ante los lusitanos, con la esperanza de avanzar a la siguiente fase del Mundial de Qatar 2022.

