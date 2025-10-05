La SENSIBLE baja que tendrá Cruz Azul para el Clásico Joven vs América

El conjunto de Cruz Azul tendrá una sensible baja para Clásico Joven vs América y Nicolás Larcamón será obligado a hacer cambios en su alineación.

El defensor central, Gonzalo Piovi no podrá jugar en la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX por acumulación de tarjetas amarillas, fecha en la que Cruz Azul se enfrentará al América.

Piovi ha sido clave en la zona baja de la Máquina, fue uno de los jugadores más destacados ante Tigres en la Jornada 12, pero registró su quinta tarjeta amarilla y Larcamón tendrá que cambiar en la zona baja en un partido clave.

El jugador que reemplazará a Gonzalo Piovi

Gonzalo Piovi es una baja clave para Cruz Azul pues en el Apertura 2025 ha disputado las 12 jornadas como titular, solo en dos encuentros terminó saliendo de cambio.

Con la baja de Piovi, Larcamón tendrá que darle minutos a Jesús Orozco que es el defensor central con más experiencia en el equipo. Otra de las opciones que tiene es utilizar alguna canterano como a Barragan que ha recibido minutos en los últimos encuentros.

Últimos cinco juegos Cruz Azul vs América en Torneo Regular

Los últimos cinco partidos entre Cruz Azul y América en el torneo regular de la Liga BBVA MX han dejado tres victorias del equipo de Coapa, una de Cruz Azul y un empate.



12 de abril de 2025: América 0-0 Cruz Azul

31 de agosto de 2024: Cruz Azul 4-1 América

24 de febrero de 2024: América 1-0 Cruz Azul

2 de septiembre de 2023: Cruz Azul 2-3 América

15 de abril de 2023: Cruz Azul 1-3 América

Así llegarán Cruz Azul y América

El encuentro entre Cruz Azul vs América se disputará tras la fecha FIFA del mes de octubre, el juego será programado para disputarse el sábado 18 de octubre del 2025 en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México.

Ambos equipos llegaran de disputar partidos amistoso en Estados Unidos, por lo que podrían tener alguna baja clave si algún futbolista se termina lesionando.

Cruz Azul llegará ubicado en el top 4 de la tabla con 25 puntos conseguidos tras tener siete victorias, cuatro empates y una derrota. En el caso del América, llegará en el top 4 de las posiciones de la tabla con 27 puntos al tener ocho victorias, tres empates y una derrota.

