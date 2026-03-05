OFICIAL: Checo Pérez inaugura la nueva era de la Fórmula 1; revelan el intro 2026 de cara al GP de Australia (VIDEO)

La Fórmula 1 reveló el video oficial de apertura para la temporada 2026, una secuencia que acompaña las transmisiones televisivas antes de cada carrera. El intro de este año abre con la aparición del mexicano Sergio Pérez, quien luce por primera vez los colores del nuevo equipo Cadillac, en lo que marca el inicio de una nueva etapa en la parrilla.

El primer plano del video corresponde al piloto tapatío realizando su pose de presentación. Segundos después aparece su nuevo compañero de escudería, Valtteri Bottas. La secuencia continúa siguiendo el orden inverso del Campeonato de Constructores de 2025, una tradición que utiliza la categoría para estructurar la presentación de los pilotos.

Entre los detalles destacados del intro está la participación de los pilotos de Alpine F1 Team, donde aparece el argentino Franco Colapinto junto a Pierre Gasly, así como la presencia de la nueva alineación de Audi F1 Team con Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

Uno de los momentos que llamó la atención en redes sociales fue el del piloto de Mercedes‑AMG Petronas Formula One Team, George Russell, quien esta vez omitió su conocida “T-pose”, un gesto que se había convertido en meme en temporadas anteriores.

El video mantiene la banda sonora oficial compuesta por Brian Tyler, utilizada de forma ininterrumpida desde 2018. La duración del intro también aumentó ligeramente, acercándose al minuto, debido a que la parrilla 2026 cuenta con 11 escuderías y 22 pilotos. La secuencia concluye con Lando Norris, quien aparece al final señalando su condición de campeón defensor.

La historia de los intros televisivos de la Fórmula 1

Las secuencias de apertura en las transmisiones de la Fórmula 1 no siempre fueron un producto centralizado. Durante varias décadas, cada televisora producía su propia cortinilla. Uno de los casos más recordados ocurrió en 1978, cuando la BBC comenzó a utilizar la canción The Chain de Fleetwood Mac para abrir sus emisiones, un tema que con el tiempo se volvió emblemático entre los aficionados.

Con la expansión global de las transmisiones en los años noventa y dos mil, la Formula One Management comenzó a distribuir intros estandarizados para la señal internacional. En esa etapa predominaban animaciones generadas por computadora que mostraban monoplazas recorriendo escenarios digitales, sin apariciones directas de los pilotos.

El formato moderno llegó en 2018, cuando la categoría adoptó el esquema actual en el que los pilotos aparecen frente a cámara mientras suena el himno oficial de Brian Tyler. Desde entonces, la secuencia se actualiza cada temporada para reflejar los cambios en la parrilla, los equipos y el campeón vigente. Para 2026, el primer piloto en aparecer es Sergio Pérez, debido al debut de Cadillac como la escudería número once del campeonato.

¿Cuándo es el debut de Checo Pérez con Cadillac en el GP de Australia?

El regreso oficial de Sergio Pérez a la parrilla se producirá en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, durante el Gran Premio de Australia que se disputa en el circuito de Albert Park Circuit en Melbourne.

La primera actividad del fin de semana será la práctica libre 1, programada para el viernes 6 de marzo a las 12:30 horas, tiempo local en Australia. Debido a la diferencia horaria, en el centro de México la sesión se llevará a cabo el jueves 5 de marzo a las 19:30 horas, momento en el que el piloto mexicano rodará por primera vez en pista con su nuevo monoplaza de Cadillac

