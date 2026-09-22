¿Por qué el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 se corre en sábado? La razón del cambio de fecha

El Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 nos tiene acostumbrados a la adrenalina a milímetros de los muros históricos de Bakú y a rebasos espectaculares en su kilométrica recta principal. Además de ser un circuito dónde el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez ha tenido grandes actuaciones donde lo ganó en la temporada 2021 y la carrera Sprint en el 2023 con la escudería Red Bull.

Sin embargo, para la Temporada 2026, la máxima categoría del automovilismo presentará un ajuste importante en su programación: el Gran Premio disputará su carrera el día sábado 26 de septiembre y no en el tradicional domingo.

¿Por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá en sábado?

Esta edición del Gran Premio de Azerbaiyán se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre por la razón que el domingo 27 se conmemora en el país asiático el Día del Recuerdo, fecha que se recuerda a los militares y civiles caídos durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.

La guerra estalló el 27 de septiembre de 2020 entre Azerbaiyán y Armenia por el control de la disputada región de Nagorno-Karabaj. El conflicto duró 44 días y concluyó con la recuperación de una parte sustancial de sus territorios y distritos circundantes que habían estado ocupados por casi 30 años.

El día de luto nacional fue instaurado oficialmente por orden del presidente Ilham Aliyev en diciembre de 2020 para mantener viva la memoria de quienes sacrificaron sus vidas por la integridad territorial de la nación. Durante esta jornada, el país se paraliza a las 12:00 horas para guardar un minuto de silencio nacional. Además, los templos religiosos de todas las confesiones celebran ceremonias de oración, y los monumentos emblemáticos de Bakú se iluminan con los colores de la bandera nacional en señal de respeto.

Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán