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Gran Premio de México: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la carrera HOY domingo 1 de noviembre

Lewis Hamilton largará en el primer puesto tras la Pole Position conseguida, sin embargo, Kimi Antoneli querrá llevarse el triunfo en suelo mexicano.

Gran Premio de México
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

La gran fiesta del automovilismo llegó a la Ciudad de México y todo está listo desde el Autódromo Hermanos Rodríguez para una carrera espectacular. Los ingredientes están puestos para ver una pelea de Lewis Hamilton que largará desde la primera posición ante unos Mercedes que querrán llevarse el triunfo en suelo mexicano. Por otro lado, veremos si Sergio Pérez se puede acercar a la zona de puntos y darle una alegría a la afición que se dará cita.

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