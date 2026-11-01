Cruz Azul vs León: HORA EXACTA para ver Cruz Azul vs León por la Jornada 15 del Apertura 2026; que clima se espera en el Estadio Banorte

La actividad dominical del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX nos regala un enfrentamiento de alto voltaje este 1 de noviembre, cuando Cruz Azul reciba al León en la cancha del Estadio Banorte. El silbatazo inicial está programado para las 19:10 horas (tiempo del centro de México), un horario ideal para disfrutar de noventa minutos que prometen emociones al límite en la recta final de la fase regular.

La Máquina llega a este compromiso atravesando un momento dulce. Con una racha de tres victorias al hilo y cinco partidos sin conocer la derrota (G3, E2), Cruz Azul se ha consolidado como la segunda mejor ofensiva del campeonato gracias a sus 32 anotaciones. Tras imponerse a domicilio por 1-3 ante Querétaro y recordando el contundente 5-0 propinado a Juárez en su última presentación como local, los cementeros buscan capitalizar su dominio histórico reciente ante los esmeraldas en la capital para seguir escalando posiciones en la tabla general.

Del otro lado, el León pisa territorio capitalino con la urgencia imperiosa de sumar de a tres para asegurar su boleto a la siguiente fase sin depender de otros resultados. Los Panzas Verdes vienen de igualar 1-1 frente a Toluca y registran seis triunfos en 14 jornadas, destacando que en su salida más reciente vencieron a Tigres por 0-2. Pese a mantener una racha de tres partidos sin perder fuera de casa, la tarea no será sencilla ante un rival al que enfrentaron por última vez en enero con saldo favorable, pero que ahora representa una de las aduanas más duras del certamen.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cómo estará el clima para el partido Cruz Azul vs León?

Para la hora del encuentro entre Cruz Azul y León en el Estadio Banorte (Estadio Azteca, en la Ciudad de México):