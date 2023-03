Los Green Bay Packers y Aaron Rodgers dan un paso hacia su separación

Este martes podría recordarse como el día que marcó la separación entre los Green Bay Packers y el mariscal de campo Aaron Rodgers, hasta este momento aún con la etiqueta de “potencial”.

Green Bay otorgó al cuatro veces MVP de la NFL permiso para hablar con los New York Jets, señal que podría ser la antesala del adiós del mariscal de campo de la franquicia en la que ha permanecido a lo largo de toda su carrera.

Sin embargo, esto no significa que finalmente Aaron Rodgers no pueda decidir quedarse con los Packers, o incluso retirarse de la liga. Esto último luce más complicado, pero no imposible.

La semana pasada en el NFL Scouting Combine 2023 en Indianápolis, los rumores apuntaban a que los Packers estaban listos para dejar ir a Aaron Rodgers. Incluso el gerente general Brian Gutekunst acrecentó las predicciones al hablar sobre el QB suplente, Jordan Love, diciendo que “está listo para comenzar”.

¿Los Jets son una buena opción para Aaron Rodgers?

Si las conversaciones entre Rodgers y los Jets funcionan, Nueva York y Green Bay tendrían que sentarse a negociar el traspaso. El costo del futuro miembro del Salón de la Fama no sería tan alto como podría haber sido el año pasado.

Los New York Jets lucen como una buena opción para Rodgers, pues podría ayudar a Zach Wilson a llegar al nivel que el equipo espera en estas próximas temporadas, y a falta de Derek Carr, quien ya firmó con los New Orleans Saints, Rodgers es la alternativa más experimentada y consistente que podría conseguir el equipo de la Gran Manzana.