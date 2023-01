Grell aclara el comunicado lanzado por Isurus Gaming

Isurus Gaming es la escuadra del tiburón que actualmente se encuentra jugando en la LLA, la organización emitió un comunicado donde mencionan que el comportamiento y las actitudes del jugador conocido como Grell no son aceptables, por lo que toman la decisión de mandarlo a la banca como suplente inmediatamente.

Grell juega en la posición de jungla para este equipo, el cual es el actual campeón de la Liga Latinoamericana de League of Legends, el jugador respondió a todos los fanáticos a través de su cuenta personal de Twitter, “Amigos, yo acepto el comunicado de Isurus, tuve una mala actitud y estoy de acuerdo con su decisión, respecto a mí no tienen que preocuparse, hay más contexto y en un futuro se desarrollará todo bien”.

En un video de poco más de 25 minutos el Pro Player explica la situación que paso el martes 24 de febrero, el día que jugaron en contra de Estral Esports, Grell menciona en el stream que todo sucedió por un conjunto de 3 cosas:

1-Frustación por no avanzar en los scrims con el equipo.

2-Problemas de comunicación dentro del primer juego “Mi tipo de pensamiento, para mí el competir el jugar lol en estar en esta escena lo es todo para mí, si voy a un juego y no puedo ni meter las manos eso me enoja mucho”.

3-Actitud negativa con el coach y en la partida.

Grell recalca en el streaming que todo es su culpa y el equipo tomo la mejor decisión para la escudar, el jugador perdió la motivación dentro de Isurus, “No me doy cuenta de que lastimo a las personas, eso me duele mucho”.

Asegura que antes de la transmisión hablo con Isurus y sus amigos para pensar bien las cosas y escoger las mejores palabras para poder hablarle a la comunidad, cabe recalcar que el jugador ya no será parte de la escuadra del tiburón, “Primero que nada no soy banca, no estoy banqueado, estoy out estoy fuera del equipo ya”.

Día y horario de transmisión de la LLA

La LLA comenzó el pasado 24 de enero, se transmitirá los días martes y miércoles desde las 4pm (MX) 5 pm (CO-PE) 7pm (AR-CL) a través de las cuentas oficiales de Azteca Esports, App y Sito de Azteca Deportes.





