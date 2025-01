Ganó una Copa MX, fue goleador en México sin ser delantero y ahora jugará en un GIGANTE de Brasil

Este lunes 27 de enero del 2025, el conjunto del Gremio confirmó la llegada de Tiago Volpi como refuerzo para el 2025. El arquero llega procedente del Toluca y firmó un contrato por dos años con el club.

El Gremio dio a conocer la llegada de Volpi con ayuda de un video en el que mostraron varias atajadas destacadas del guardameta en sus años con Toluca. El club lo presentó como campeón de Brasil y México, lo destacó como alguien experimentado y con determinación.

“¡TIAGO VOLPI ES GREMIO! Campeón de Brasil y México, el portero llega al Tricolor con experiencia, determinación y ganas de tomar el relevo para defender los tres colores. ¡Buena suerte!”.

TIAGO VOLPI É GRÊMIO! 🇪🇪🧤 Campeão no Brasil e no México, o goleiro chega ao Tricolor com experiência, determinação e vontade de vestir o manto para defender as três cores. Boa sorte! pic.twitter.com/6S3CYNedCi

