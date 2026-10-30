Grizzlies vs Kings: La Hora para ver EN VIVO a Karim López en la NBA

La temporada de la NBA continúa y los seguidores mexicanos también siguen al pendiente de las actividades de Karim López. Por ello, este artículo de los Grizzlies vs Kings resulta imperdible para saber dónde ver EN VIVO el que será el sexto enfrentamiento de la temporada para ambos equipos. El juego está pactado para suceder este sábado 31 de octubre de 2026 a las 18:00 horas en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar de Karim López en el Grizzlies vs Kings de la NBA?

El inicio del equipo de Tennesse realmente está sorprendiendo a la mayoría. Previo a esta campaña, solamente habían iniciado con un 5-0 una vez en su historia. Por ello, muchos están a la espera de verles ante los titanes de la liga. Si derrotan a su nuevo rival, igualarían su mejor racha de arranque, que precisamente se logró en la 2014-15. Y por supuesto, se espera que Karim López vuelva a participar en la duela.

Mientras tanto, la parte contraria llega con una temporada que se percibe muy complicada. Los Kings de Sacramento terminaron en la penúltima posición de la Conferencia Oeste en la 2025-26 y parece que este nuevo año la situación no será muy distinta. Y para esta fecha, se enfrentan a una de las mejores escuadras de la presente campaña, por lo que se espera una noche pesada para el equipo y su afición.

¿Dónde ver a Karim López EN VIVO para el partido Grizzlies vs Kings de la NBA?

Tal como ha ocurrido en las temporadas más recientes, el público mexicano tiene 3 opciones pars disfrutar de la NBA.

Prime Video - Esta plataforma tiene muchos de los encuentros de la temporada, incluyendo la mayoría de los Playoffs y las Finales.

Esta plataforma tiene muchos de los encuentros de la temporada, incluyendo la mayoría de los Playoffs y las Finales. Disney+/ESPN - Ya sea en el servicio streaming o en los canales de TV de Paga, muchos de los juegos de la temporada se ven por esta vía.

Ya sea en el servicio streaming o en los canales de TV de Paga, muchos de los juegos de la temporada se ven por esta vía. NBA Leagues Pass - Esta es la plataforma oficial de la liga, la cual te da acceso a todos los partidos de la liga, playoffs y finales. Además de contenido exclusivo de la temporada 2026-27.

¿Cuáles son los siguientes partidos de Karim López con los Memphis Grizzlies?

Así luce el calendario de los Grizzlies en la siguiente semana… espacios donde se espera que Karim López tenga minutos.