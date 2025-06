¿Se va en grupos? La inteligencia artificial predice qué tan lejos llegará Pachuca en el Mundial de Clubes

Pachuca no avanzará de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, según el análisis realizado por la inteligencia artificial. Desde el vamos, ChatGPT explicó que los Tuzos se encuentran dentro de un grupo complicado (Grupo H), donde deberá jugar contra una gran potencia como lo es el Real Madrid, uno de los favoritos a ganar el Mundial de Clubes . Su pelea se encuentra en el segundo lugar, donde deberá superar a Al Hilal y a RB Salzburgo.

Sin embargo, la inteligencia artificial remarca que Pachuca tiene pocas posibilidades de avanzar a octavos de final, ya que Al Hilal es uno de los clubes más ricos y competitivos de Asia, con experiencia en torneos FIFA y varios internacionales de primer nivel, mientras que RB Salzburgo es un equipo joven, dinámico, competitivo en Europa, y acostumbrado a torneos de exigencia. Por esta razón, las apuestas pagan mucho dinero por el título de los Tuzos .

Si bien es cierto que ChatGPT menciona que Pachuca tiene buenos talentos como Oussama Idrissi, Salomón Rondón y jóvenes como Emilio Rodríguez, también dice que el equipo no tiene el poder económico ni el ritmo competitivo de sus rivales directos. También remarca que su rendimiento en los últimos torneos locales ha sido irregular, habiendo quedado eliminado en cuartos de final del Torneo Clausura 2025, por ejemplo.

En el mejor escenario posible, Pachuca podría alcanzar los octavos de final como instancia más lejana, según la IA. Sin embargo, remarca que en caso de lograr ese hito –una hazaña histórica– sería eliminado casi con certeza en la siguiente fase, al chocar con un equipo europeo o sudamericano mucho más fuerte. Cabe resaltar que la inteligencia artificial no tiene la capacidad de predecir el futuro, pero sí puede arrojar resultados cercanos a la realidad gracias a su capacidad de análisis.

¿Cuáles son las oportunidades reales de que Pachuca avance a octavos de final?

Según Opta Sports, Pachuca tiene 0 % de probabilidades de ganar el torneo, aunque el mismo sitio les da un 21.2 % de chances de entrar al segundo puesto (un escalón histórico), aunque Real Madrid lidera claramente y Al-Hilal lucha por el segundo. No obstante, el sitio The Sports Geek estima su probabilidad de superar el grupo en 1 % a 3.8 %. Incluso mencionan que “no sería sorpresa que Pachuca no consiga ni un solo punto”.