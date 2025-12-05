Grupos latinos definidos: así queda el camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las selecciones latinas ya conocen su destino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo histórico que debuta con 48 equipos y un formato que promete más tensión en cada partido. Con el sorteo realizado en Washington D. C., las expectativas crecen entre millones de aficionados que siguen de cerca a México, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Haití y Panamá, nueve representantes de América Latina que buscan ser protagonistas. Este análisis resume los grupos, los rivales y los duelos más atractivos para los latinos.

México, Argentina y Brasil: los grupos de mayor expectativa

En el Grupo A, México abre el torneo en casa y enfrenta una mezcla de velocidad, física y orden con Corea del Sur, Sudáfrica y el Playoff UEFA D. El duelo más llamativo es México vs Sudáfrica, un rematch histórico del 2010 que ahora inaugura la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Azteca. Corea del Sur será otro examen de alta exigencia por su presión y dinamismo.

Argentina, campeona defensora, lidera el Grupo J con Austria, Argelia y Jordania. Su prueba más compleja será ante Argelia, un equipo físico y táctico que recuerda los retos africanos que históricamente han complicado a la Albiceleste. Austria aporta fortaleza europea, pero Argentina parte como favorita clara.

Brasil, en el Grupo C, comparte sector con Marruecos, Escocia y Haití. El cruce más atractivo para el público latino será Brasil vs Haití, choque de estilos entre la magia sudamericana y la resistencia caribeña. Marruecos aparece como amenaza seria tras su desempeño reciente en Copas del Mundo.

Uruguay, Colombia, Ecuador y Panamá: riesgos y oportunidades

Uruguay integra uno de los sectores más duros: España, Arabia Saudita y Cabo Verde en el Grupo H. El partido España vs Uruguay es uno de los mejores de toda la fase de grupos, un choque de potencias tácticas entre la garra charrúa y la posesión española.

Colombia, ubicada en el Grupo K, se medirá ante Portugal, Uzbekistán y el Playoff FIFA 1. Todos los reflectores apuntan al duelo Portugal vs Colombia, un enfrentamiento cargado de estrellas, técnica y ritmo ofensivo.

Ecuador, encuadrado en el Grupo E, choca con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Alemania vs Ecuador será el partido más exigente para ecuatoriana, aunque Ecuador podría sorprender si explota su explosividad por bandas.

Panamá completa el cuadro latino en el complicado Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana. Los canaleros buscarán su primer punto mundialista frente a tres rivales de máxima jerarquía.