“Guadalajara está de luto": Afición de Chivas y América en el Jalisco

El futbol mexicano está de luto y la afición de la Liga MX se ha unido en contra de la violencia. Aficionados de Chivas y América demostraron su solidaridad, tras lo sucedido en el Estadio Corregidora durante el Querétaro vs Atlas.

En el Estadio Jalisco se colocó una ofrenda, en homenaje a los aficionados del Atlas que se vieron afectados por la violencia que se vivió en el estadio de los Gallos Blancos del Querétaro.

“Guadalajara está de luto”, dicen aficionados de Chivas y América

En palabras para Azteca Deportes, aficionados de Chivas y América mostraron su solidaridad a lo sucedido en el Corregidora y aseguraron que “Guadalajara está de luto” y “manchado de sangre”.

“La verdad Guadalajara está de luto, se mancha de sangre. Siempre va a haber rivalidades pero hoy somos uno. Estamos muy tristes por lo sucedido y quiero que sepan que la afición de Chivas siempre va a estar con Atlas”, comentó un seguidor del Rebaño.

Sobre la convocatoria a la marcha pacífica el próximo miércoles 9 de marzo, se confirmó que existe ese plan y se extendió la invitación a los seguidores de otros clubes. La intención es pedir que el futbol se viva en paz, como el gran entretenimiento que es.

“No hay colores. Ahorita todos somos Atlas, la pasión por el futbol nos une. Estamos de luto por la situación que se vivió. Esperemos y no se vuelva a repetir porque el futbol es para disfrutar, no para andar peleándose. Abajo la violencia”, dijo un fan del América.

En la Asamblea de Dueños que se llevará a cabo el martes 8 de marzo, se darán a conocer los siguientes pasos. Desde las sanciones al Querétaro, hasta el futuro de la Liga MX y la Jornada 10.

