¡CUENTA REGRESIVA activada! Guadalajara y Monterrey listas para REPECHAJE de la Copa Mundial de la FIFA

A menos de cinco meses del silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México comienza a vivir el ambiente mundialista. Guadalajara y Monterrey se declararon oficialmente listas para recibir los partidos de repechaje internacional, una fase clave que definirá a los últimos clasificados al torneo más grande en la historia del futbol.

La confirmación llegó a través de Gabriela Cuevas, responsable de la Coordinación del Mundial por parte del Gobierno de México, quien destacó que el país no solo está preparado para el Mundial, sino para abrir el camino con una serie de partidos que servirán como prueba final de infraestructura, logística y operación.

México albergará cuatro partidos de repechaje en un lapso de 57 días, un ensayo general antes de recibir 13 encuentros oficiales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Por qué Guadalajara y Monterrey fueron elegidas para el repechaje mundialista?

La FIFA y las autoridades mexicanas apostaron por dos ciudades que combinan experiencia, conectividad y pasión futbolera. Guadalajara y Monterrey no solo son sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA, sino que cuentan con estadios modernos, aeropuertos internacionales de alto flujo y una capacidad hotelera probada en eventos de talla mundial.

En el Estadio Akron, Guadalajara recibirá los duelos entre Nueva Caledonia vs Jamaica, y posteriormente al ganador de ese encuentro frente a Irak, en busca de un boleto mundialista. Por su parte, Monterrey será sede del Bolivia vs Surinam, cuyo vencedor enfrentará a Congo por otro pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos partidos no solo definirán clasificados, también permitirán ajustar detalles operativos clave antes del arranque oficial del torneo.

Repechaje, prueba final antes del gran Mundial

Los encuentros de repechaje se disputarán el jueves 26 de marzo, mientras que las finales se jugarán el martes 31 de marzo, fechas estratégicas para medir accesos, movilidad, seguridad y experiencia del aficionado.

Cuevas subrayó que este proceso refleja una coordinación interinstitucional sin precedentes entre FIFA, dependencias federales y gobiernos locales. El objetivo es claro: que México llegue a la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo listo, sino consolidado como un anfitrión de clase mundial.

Con cada anuncio, el reloj avanza y la Copa Mundial de la FIFA 2026 deja de ser una promesa lejana. Guadalajara y Monterrey ya están listas. El mundo, muy pronto, tocará suelo mexicano.