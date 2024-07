¿Se va? Pep Guardiola habló sobre su futuro con el Manchester City

Pep Guardiola y el Manchester City han concretado un matrimonio de ocho años que ha redituado en varios títulos para las vitrinas del club inglés, sin embargo, el técnico español es sabedor de que su tiempo con los actuales campeones de la Premier League no es eterno y de ello habló al respecto recientemente; el cuadro se encuentra realizando labores de pretemporada en los Estados Unidos.

“Sé que quizá no acerté al decirlo en su momento, cuando ganamos la Premier League, pero lo que digo es que llevo ocho años en el Man City. Así que no voy a estar aquí ocho años más. Por eso estoy más cerca de irme que de quedarme. Pero no he dicho que me vaya”, aseguró el técnico catalán, haciendo referencia a los comentarios que emitió cuando levantaron su cuarto trofeo de liga consecutiva hace unos meses.

Los ‘Citizens’ se preparan de cara a un interesante duelo frente al AC Milan en el Yankee Stadium este fin de semana. En medio de ello, Guardiola se ha dado tiempo para comentar su futuro con la institución. Aunque reconoció que haber tocado en tema inmediatamente después de hacerse con el título de Premier League, aseguró que permanecer ocho años más con el Manchester City es prácticamente imposible.

“Pero no descarto en absoluto alargar el contrato. Me encantaría quedarme, porque me encantaría quedarme. Por eso no quiero que suceda, no quiero negar mis sentimientos, quiero ver a mis jugadores. Nueve años, hoy, en el mismo club es... una eternidad”, sentenció uno de los mejores estrategas de la actualidad en el futbol mundial.

El acuerdo entre el entrenador y uno de los equipos más dominantes de Europa va hasta finales de junio de 2025, por lo que pronto se podría dar a conocer una extensión.

¿Cuándo debuta el Manchester City en Premier League?

El Manchester City de Pep Guardiola buscará repetir como campeón de la Premier League y su camino en la próxima temporada inicia de visita ante el Chelsea el domingo 18 de agosto. El juego comienza a las 09:30 horas, tiempo del centro de México.

