Guardiola hace reverencia a la grandeza del Real Madrid

Manchester, Inglaterra. El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, reconoce la grandeza del pasado y presente del equipo de Real Madrid, declarando que enfrentarse alos merengues es una gran prueba y que si jugaran “contra la historia” no tendrían “ninguna oportunidad”.

Guardiola habló en conferencia de prensa en la ciudad deportiva del Manchester City, a un día de medirse al Real Madrid en semifinales de la Champions League.

“Es un honor estar aquí. Estamos empezando a estar ahí regularmente. Cuando empecé no esperaba estar aquí, ahora pienso la de veces que he estado y veo lo bonito que es. Necesitamos dos grandes partidos para estar en semifinales. No se puede infravalorar lo que supone llegar hasta aquí. No sabemos si volveremos a estar en esta posición alguna vez más en nuestra vida”, declaró Pep Guardiola.

“Si compitiéramos contra la historia no tendríamos ni una oportunidad”, respondió el técnico español al ser cuestionado por la historia del Real Madrid en esta competición.

“Jugar contra el Madrid es un test increíble. Llegar a unas semifinales o a una final siempre será una gran lección para nosotros”. Añadió el entrenador del City.

“Siempre me ha gustado el Madrid desde que jugaba o entrenaba al Barcelona . Me gustan muchas cosas de este equipo. La calidad que tienen no es casualidad. Tienen mucho nivel en todo. Lo del Madrid no es suerte. Todos los jugadores que tiene el Madrid son muy buenos, porque si no, no los ficharían”, apuntó.

Jugadores del Madrid, no dan un paso adelante, dan dos: Guardiola

“En la dificultad (en el Madrid) ves jugadores que levantan el dedo y dicen aquí estoy yo. Esto es lo que mejor habla de un equipo. No dan un paso adelante, dan dos”, agregó Guardiola.

Sobre los jugadores que tiene en duda, Pep Guardiola informó que Kyle Walker no ha entrenado desde hace diez días y John Stones desde el encuentro contra el Brighton hace cinco días.

“Tengo que esperar hasta estar tarde y mañana por la mañana para ver cómo están los jugadores en duda”, comunicó el técnico español.

Con información de EFE