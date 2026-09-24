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¡Lluvia millonaria! La pelea más esperada de los pesos pesados por fin se firmó

Tyson Fury y Anthony Joshua por fin firmaron el combate que el mundo del boxeo esperó por más de 10 años

Fury vs Joshua
La pelea más esperada de los pesos pesados se celebrará el 11 de diciembre en Gran Bretaña.|Especial

Escrito por: Ariel Velázquez

La espera de más de una década terminó. Anthony Joshua y Tyson Fury se enfrentarán el próximo 11 de diciembre en una de las peleas más esperadas en la historia del boxeo, un choque de gigantes británicos que paralizará la categoría de los pesos pesados.

El combate reunirá una mega producción con Turki Alalshikh, presidente de The Ring, y a Dana White, mandamás de la UFC.

Durante más de una década, los aficionados al boxeo han estado pidiendo a gritos este enfrentamiento. Juntos suman 66 victorias, 52 nocauts y múltiples títulos mundiales. El 11 de diciembre, el ganador ocupará un lugar destacado en la historia”, afirmó White.

Por su parte, Joshua expresó en sus redes sociales el impacto del anuncio con un mensaje contundente: "Estoy inspirando a una generación". La primera cara a cara oficial ocurrirá el miércoles 30 de septiembre en una conferencia de prensa programada en Londres.

Dónde será la pelea entre Anthony Joshua y Tyson Fury y por qué

El escenario elegido para la batalla es el Principality Stadium de Cardiff, en Gales. A pesar de que el Estadio de Wembley en Londres y el Madison Square Garden de Nueva York figuraban como los principales candidatos para albergar la función, complicaciones logísticas descartaron ambas sedes, abriendo la puerta a la capital galesa.

El Principality Stadium cuenta con el antecedente de albergar grandes veladas nocturnas, además de cumplir con la exigencia de Joshua de disputar el pleito en territorio británico.

Para adaptarse al mercado de Estados Unidos y garantizar la máxima audiencia global, la pelea principal se programará en la madrugada del sábado en el Reino Unido, un horario que la ciudad de Cardiff ya ha operado con éxito en eventos deportivos de escala internacional.

¿Cuánto dinero ganarán Fury y Joshua?

El negocio detrás de este combate romperá marcas en el boxeo internacional. De acuerdo con estimaciones financieras de la industria y promotores involucrados, la bolsa garantizada se dividirá en partes iguales (50/50), asegurando una cifra cercana a los 100 millones de dólares para cada peleador.

El impacto económico total de la función superará los 200 millones de dólares. Este capital proviene de la alianza entre la plataforma Netflix, la inversión de Turki Alalshikh a través de Riyadh Season y los ingresos generados por la taquilla en el Principality Stadium, posicionando el pleito como el más lucrativo en la historia del deporte británico.

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