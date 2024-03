GUÍA TOTAL para vivir los juegos de Yankees de Nueva York ante los Diablos Rojos del México

Los Yankees de Nueva York se enfrentarán en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, ante los Diablos Rojos del México, en una serie de dos juegos este 24 y 25 de marzo.

Se ha asegurado un SOLD OUT para estos dos partidos, y se espera que los 20 mil 62 lugares del Infierno escarlata, disfruten de un evento histórico no solo para el beisbol, si no para el deporte en general.

Horarios de los juegos Yankees vs Diablos

El encuentro del día domingo 24 de marzo, está programado para las 2:00 PM, en tanto que el del lunes, está agendado para el lunes 25 de marzo.

Es importante que los aficionados tomen sus precauciones, debido a que la zona en la que está ubicado el estadio puede congestionarse, por lo cual podrían hacer su arribo horas antes.

Te podría interesar: Presentan Diablos al lanzador Trevor Bauer

¿A qué hora abren las puertas del Estadio Alfredo Harp Helú?

Las puertas del Estadio Alfredo Harp Helú, abren a las 11:00 am, el día domingo 24 de marzo, en tanto que el lunes, la afición podrá entrar desde las 3:00 PM.

Así convencieron los Diablos Rojos a los NY Yankees

¿Cómo llegar al Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México?

El Estadio se encuentra en una de las secciones de la Ciudad Deportiva, y esta es la ubicación exacta de acuerdo a GOOGLE MAPS con el cual podrás llegar en auto con el navegador.

El costo del estacionamiento puede variar, pero podría estar arriba de los 200 pesos.

Para llegar en transporte público, la estación más cercana es el metro PUEBLA y CIUDAD DEPORTIVA, pero se encuentran en mantenimiento, por lo que si vas de dirección Pantitlán al Estadio, podrás tomar un servicio de Metrobús, que lleva al metro Puebla.

En el caso de ir de Tacubaya a Pantitlán, el descenso más próximo deberá ser en Velódromo y de ahí tomar el Metrobús.

También hay un servicio de Trolebús, que se detiene en la Puerta 8 y puede ser una buena opción.

Te podría interesar: Los antecedentes históricos de Yankees vs Diablos

¿Se puede fumar o realizar alguna de estas actividades en el Estadio?

Diablos tiene estrictamente prohibido el encendido de cigarros, puros, pipas, heaters, vapeadores o similares. En caso de realizar alguna de estas prácticas, podría ser desalojado del Estadio.

¿Por qué puertas/ accesos se entra al Estadio de Diablos?

Las puertas 6, 7, 8, 9 y 12 de Ciudad Deportiva, serán las vías para caminar y llegar al Estadio de Diablos, que solo tiene un acceso llegando a la explanada principal.

Objetos prohibidos en el Estadio de Diablos

-Cualquier tipo de arma, navajas, tubos, explosivos, o cualquiera que pueda ser considerado como tal.

-Rollos de papel

-Bebidas alcohólicas y drogas

-Hieleras

-Botellas, termos y latas

-Mascotas

-Pancartas con mensajes ajenos a lo deportivo

-Trapos, banderas monumentales

-Láser

-Drones, televisores, cámaras de transmisión o consideradas profesionales

**El personal de seguridad podría juzgar el acceso sobre cualquier tipo de objeto si lo considera de riesgo o inapropiado para el desarrollo del evento**

Sobre los juegos Yankees vs Diablos en la CDMX

Esta será la segunda ocasión que Yankees y Diablos se enfrenten. En marzo de 1968, el equipo de New York jugó una serie de dos encuentros contra los Rojos del México en el Parque del Seguro Social, dividiendo triunfos. Los Diablos ganaron el primer juego por pizarra de 5-3 el lunes 18 de marzo, mientras que los Yankees ganaron el segundo encuentro por marcador de 9-1, el miércoles 20 de marzo de 1968.

Yankees han anunciado a su roster, y destaca como estrella, Giancarlo Stanton, y los mexicanos Víctor González, Luis Serna, José Treviño, Jared Serna y José Rojas.

Diablos por su parte, se reforzaron para la temporada regular, pero cerraron previo a los juegos ante Yankees, las incorporaciones de Robinson Canó y la del lanzador estelar Trevor Bauer.

El estadio de los Diablos, y su ubicación, fomentan el contacto por los cielos de la pelota, por lo que podría ser una fórmula explosiva con el poder de Yankees y Diablos, y se darían cuadrangulares.