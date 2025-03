Así fue el debut de Guido Pizarro en el banquillo de Tigres

Guido Pizarro debuto con empate como nuevo entrenador de Tigres, los felinos igualaron a un gol con el Cincinnati en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2025 y buscarán resolver cuando la vuelta se dispute en la Sultana del Norte. La visita inició perdiendo desde muy temprano pero encontró un pronto empate cortesía de Nicolás Ibáñez, quien se abrazó con el nuevo estratega después de vulnerar redes enemigas.

Pizarro, que había jugado los 90 minutos hace unos días en la victoria agónica frente al Necaxa, realizó algunos cambios significativos en el once inicial para el duelo de este martes, pues incluyó de arranque a Rafael Carioca y Sebastián Córdova, quien justamente dio el pase para el gol de Tigres frente a la franquicia de la MLS.

A pesar de no lograr mayor daño en la cancha del TQL Stadium, los Tigres tendrán la oportunidad de liquidar la serie y avanzar a los cuartos de final la próxima semana, el ‘Volcán’ será sede de la vuelta el martes 11 de febrero en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Antes de dicho compromiso, Pizarro hará su presentación en la Liga BBVA MX cuando su equipo reciba al Querétaro en la Jornada 11 del Clausura 2025.

Cabe recordar que en la Concachampions del 2024, los felinos fueron sorprendidos por el Columbus Crew en Monterrey; la escuadra americana selló el boleto a las semifinales del certamen internacional después de una dramática tanda de penales en la casa de los universitarios.

Guido Pizarro tiene una gran responsabilidad como técnico de uno de los clubes más ganadores en México durante épocas recientes, el surgido en las inferiores de Lanús conoce bien a la institución, pues llegó a ella en 2013 y solo la dejó para vivir una breve aventura europea con el Sevilla.

Los próximos partidos de Guido Pizarro con Tigres

- Tigres vs Querétaro - Jornada 11 del Clausura 2025 - viernes 7 de marzo, 19:00 hrs (TCM)

- Tigres vs Cincinnati - vuelta Octavos de Final Concachampions 2025 - martes 11 de marzo, 20:30 hrs (TCM)

- Tigres vs Santos - Jornada 12 del Clausura 2025 - sábado 15 de marzo, 19:05 hrs (TCM)

