Guido Pizarro revela los nuevos capitanes de Tigres

Este lunes 10 de marzo del 2025, el entrenador de Tigres, Guido Pizarro reveló en conferencia de prensa previo al partido de vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions que hay nuevos capitanes en el equipo, luego de que el pasado viernes 7 de marzo del 2025, sorprendió a todos los aficionados al ver que Jesús Angulo portaba el gafete de capitán.

Los nuevos capitanes en Tigres

Pizarro detalló que sus tres capitanes tienen lo que al técnico le gusta que son: Jesús Angulo, Juan Brunetta y Fernando Gorriarán. Agregó que identificaran en que partido sale cada uno de capitán pero son los elegidos porque representan al entrenador en el juego, en valores y eso es esencial para Guido.

“Sobre el tema de la capitanía ya se los he transmitido a ellos (jugadores); tengo tres capitanes son: Gorri, Juan Bruneta y Stitch Angulo considero que es un liderazgo compartido, en cada situación tendrá que pasar a liderar cada uno pero ellos son los tres, y lo identificaremos entre todos quien sale de capitán en cada partido. Los tres son los capitanes del equipo porque me representan en el juego, me representan en valores y eso es muy importante para el equipo.”.

El próximo partido de Tigres

El conjunto de Tigres jugará el martes 11 de marzo del 2025 ante Cincinnati en los Octavos de Final de la Concachampions. El encuentro será en el Estadio Volcán y los felinos llegan con una ventaja al quedar 1-1 en el encuentro de ida. En la Concachampions, sigue valiendo el gol de visitante en caso de criterio de desempate. Es por eso que será vital para los dirigidos por Pizarro, no recibir gol en contra.