Guillermo Almada: en cuáles equipos jugaba cuando era futbolista el DT de Club América

Guillermo Almada lidera el proyecto deportivo del Club América, donde consiguió posicionar al equipo entre los más destacados de la Liga BBVA MX. Actualmente, las Águilas son líderes del Apertura 2026, además de estar clasificados a las Semifinales de la Leagues Cup. En gran medida, esto fue gracias a la metodología de trabajo de su entrenador, aunque pocos aficionados conocen su pasado como jugador.

A pesar de ser reconocido por su carrera como entrenador, Almada tuvo una extensa carrera como futbolista profesional. El actual técnico del América jugaba principalmente como mediocampista y desarrolló la mayor parte de su recorrido en Uruguay. No obstante, también tuvo experiencias fuera de su país natal jugando para equipos de Chile, Colombia y Guatemala.

Así fue la carrera de Guillermo Almada como futbolista

Almada dio sus primeros pasos como futbolista a los 15 años, cuando ingresó a la Quinta División de Defensor Sporting, institución en la que se formó y comenzó su carrera profesional durante la década de 1980.

Guillermo Almada en Defensor Sporting

Defensor Sporting fue el club más importante de su etapa como jugador. Almada estuvo aproximadamente 15 años ligado a la institución entre las divisiones juveniles y tres ciclos en el primer equipo. Él mismo ha reconocido el fuerte vínculo afectivo que mantiene con el conjunto violeta, donde también consiguió ganar sus únicos dos títulos como futbolista.

Con los colores de Defensor Sporting, el hoy entrenador del América logró levantar los trofeos del Campeonato Uruguayo de 1987 y Campeonato Uruguayo de 1991. Así fue como se convirtió en un referente total del conjunto violeta.

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En qué posición jugaba Guillermo Almada

Su posición preferida era de mediocampista. Los registros indican que, normalmente, jugaba en mitad de cancha donde resaltaba su 1.83 metros de altura. No obstante, es posible que Almada también ocupara posiciones más retrasadas en el campo de juego, ya que O’Higgins lo presentó como “defensa uruguayo” durante su paso por Chile.

De esta manera, se puede decir que Almada era un jugador polivalente que podía jugar tanto en el centro del campo como en el sector defensivo. Cabe destacar que no fue un futbolista identificado por su producción goleadora, sino por el despliegue, la disciplina táctica y el liderazgo. Esto último quedó reflejado durante su estancia en Tacuarembó, donde llegó a portar el gafete de capitán.

Guillermo Almada durante su paso por el Sporting

Todos los clubes donde jugó Guillermo Almada antes de ser entrenador

Defensor Sporting (Uruguay): periodo 1985-1988.

O’Higgins (Chile): periodo 1988-1989.

Defensor Sporting (Uruguay): periodo 1989-1995.

Cerro (Uruguay): periodo 1995-1996.

América de Cali (Colombia): periodo 1996.

Huracán Buceo (Uruguay): periodo 1996-1998.

Defensor Sporting (Uruguay): periodo 1998-1999.

Aurora (Guatemala): periodo 1999.

Progreso (Uruguay): periodo 1999-2000.

Tacuarembó (Uruguay): periodo 2000-2002.

River Plate de Montevideo (Uruguay): periodo 2002-2003.

Montevideo Wanderers (Uruguay): periodo 2003-2005.

Tacuarembó (Uruguay): periodo 2005-2006.

Fénix (Uruguay): periodo 2006.

Racing de Montevideo (Uruguay): periodo 2006-2007.

En total, Almada pasó por 12 clubes diferentes y disputó alrededor de 22 años como profesional, considerando sus tres etapas en Defensor Sporting y sus dos ciclos en Tacuarembó.