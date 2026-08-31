Guillermo Almada ya hizo esta exigencia a los directivos de Club América indirectamente

El Club América es, probablemente, el equipo mexicano en mejor forma en estos momentos. Con el triunfo sobre Puebla en la Jornada 6 del Apertura 2026, los dirigidos por Guillermo Almada parten como líderes del torneo local, además de seguir con vida en la Leagues Cup en instancias de Semifinales. Sin embargo, el cuerpo técnico sigue necesitando de refuerzos para mantener la regularidad en los resultados.

Así fue como lo demostró el técnico uruguayo tras el triunfo de las Águilas sobre La Franja. Resulta que Almada lanzó un “recadito” hacia la directiva del América, teniendo en cuenta que el fin del mercado de fichajes está cada vez más cerca. El estratega americanista dejó en claro que aún falta cubrir ciertas necesidades dentro de la plantilla y cada vez queda menos tiempo para conseguirlo.

Guillermo Almada pide refuerzos de forma indirecta a la directiva azulcrema

“Necesitamos algunos jugadores de distintas características de los que ya tenemos. Muchas veces tengo que improvisar a Israel (Reyes), que puede jugar porque tiene mucha categoría en otra posición que no es la de él, o que tenemos algún jugador joven que no queremos apresurar por su corta edad con muy buenas características y que todavía no lo hemos hecho debutar“, comenzó diciendo Almada.

Almada|Crédito: @ClubAmerica

“La idea es que completemos el plantel para poder seguir creciendo como equipo y que la competencia interna sea mayor y nos dé las alternativas en esta continuidad que tenemos de muchos partidos y que tendremos en el próximo semestre también“, concretó el director técnico del América.

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El América tendrá hasta el viernes 11 de septiembre para registrar nuevas incorporaciones en la Liga BBVA MX. De esta manera, la directiva azulcrema cuenta con menos de dos semanas para atender las necesidades señaladas por Guillermo Almada y terminar de conformar la plantilla para el resto del semestre.

Hasta esa fecha, las Águilas podrán negociar y registrar futbolistas procedentes de México o del extranjero, siempre que cumplan con los cupos establecidos por la competencia. El cierre se encuentra programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que Santiago Baños deberá acelerar las gestiones si pretende sumar las variantes solicitadas por el entrenador.