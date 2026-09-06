Por qué el Club América no juega este fin de semana por la Jornada 7 del Apertura 2026

Para sorpresa de los aficionados, el Club América no verá acción este fin de semana por la Liga BBVA MX. El combinado dirigido por Guillermo Almada debía enfrentarse a Xolos de Tijuana, partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026, pero el encuentro fue aplazado hace unos días por una razón en particular.

La ausencia del cuadro azulcrema en el calendario se debe a que deberá jugar por Leagues Cup. Las Águilas fueron eliminadas por Rayados de Monterrey en instancias de semifinales, luego de que el partido se definiera en la tanda de penales tras el empate 2-2 en el tiempo reglamentario. Si bien el América está eliminado, peleará por quedarse con el tercer lugar de la competición.

América jugará el partido por el tercer y cuarto puesto de la Leagues Cup

Este domingo 6 de septiembre, el combinado azulcrema enfrentará a Club León para definir al mejor tercer equipo del certamen. El encuentro está programado para iniciar a las 16:00 horas, tiempo central de México, y se llevará a cabo en Estados Unidos. El ganador no solo se quedará con la medalla de bronce, sino que también clasificará a la Concacaf Champions Cup 2027.

|Crédito: Instagram/@clubamerica

“Con fundamento en el Artículo 18 del Reglamento de Competencia de la Temporada 2026-2027, referente a las modificaciones de fechas y horarios en los calendarios de juego por la actividad de Clubes en torneos oficiales, los siguientes partidos dentro del Apertura 2026 de los Clubes Toluca, León, América y Rayados, serán reprogramados por su participación en las Semifinales, Final y tercer lugar de Leagues Cup 2026“, expresó la liga.

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¿Cuándo se jugará el América vs Tijuana por la Jornada 7?

A pesar de haber sido aplazado, el choque entre Águilas y Xolos ya tiene fecha para disputarse. Según lo informado por la Liga BBVA MX, el encuentro correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Banorte, tal como aparecía programado en un principio.

De momento, el equipo de Almada permanece líder del Apertura 2026 con 16 unidades, aunque Chivas se ha acercado con 14 puntos al haber goleado a Atlético San Luis en la presente Jornada 7. De todas formas, el América terminará el fin de semana líder, ya que Toluca y Xolos, los únicos equipos que pueden alcanzarlo, también tienen sus partidos aplazados.