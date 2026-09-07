Sus llegadas generaron expectativas y hoy son criticados por su nivel en el Club América

Guillermo Almada dejó en claro quiénes son sus jugadores titulares dentro del Club América. El entrenador uruguayo utilizó su mejor once inicial para enfrentar a Rayados de Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup. Sin embargo, cayó en los penales y debió afrontar el encuentro por el tercer puesto. Allí decidió salir a cancha con un equipo alternativo.

Con el Clásico Joven muy cerca, el timonel charrúa evitó sumar cargas a sus mejores jugadores, por lo que decidió colocar un once inicial alterno en el choque contra Club León. En dicho partido, Almada alineó como titulares a dos refuerzos que llegaron a Coapa en este mercado de verano, pero que todavía no terminan de cuajar dentro de su esquema y comienzan a ser criticados por la afición.

Los dos refuerzos que aún están a deber en el América

Tanto Óscar Perea como Edwin Cerrillo fueron apuntados por los aficionados por no ser los jugadores que se esperaban dentro del terreno de juego. La producción de ambos fue escasa, tanto es así que Almada decidió quitar a los dos jugadores durante el complemento para dar ingreso a Erick Sánchez y Henry Martín. El combinado azulcrema se quedó sin final y sin el tercer puesto.

Edwin Cerrillo y Óscar Perea son señalados por la afición|Crédito: @ClubAmerica / X

Está claro que Perea y Cerrillo todavía no se acoplaron a la idea de juego de Almada. Días atrás, Alan Cervantes reveló que el técnico uruguayo no alinea como titulares a aquellos jugadores que considera que no están al nivel que él busca. Esto responde a la salida temprana de Cerrillo en el choque contra Monterrey y el ingreso de Perea desde el banco de suplentes en ese mismo partido.

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Qué sigue para el América tras el fracaso en Leagues Cup

América deberá pasar página rápidamente, ya que su próximo compromiso será ante Cruz Azul por la Jornada 8 del Apertura 2026. El Clásico Joven se disputará el sábado 12 de septiembre, a las 20:00 horas —tiempo del centro de México—, en el Estadio Banorte.

Las Águilas llegarán como líderes e invictas de la Liga BBVA MX, con 16 puntos obtenidos en seis encuentros. Sin embargo, el equipo de Guillermo Almada tendrá la obligación de reaccionar después de caer ante Monterrey en semifinales y perder por 1-0 contra León en el partido por el tercer puesto.

El encuentro también será una prueba importante para los nuevos refuerzos. Óscar Perea y Edwin Cerrillo buscan ganarse un lugar dentro del once inicial, mientras que Miguel Borja y Carlos Álvarez esperan tener sus primeras oportunidades con la camiseta azulcrema.